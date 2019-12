Leggi la notizia su agi

(Di giovedì 19 dicembre 2019) "A nome di Gasparre-Melchiorre-Baldassarre e Carlo Magno, che con il suo cavallo bianco distrussero tutti i nemici del suo regno, con una mantella sulle spalle e a fianco uno spadino formarono il Trequartino". Questo il testo del "pizzino", scritto con un italiano approssimativo, sequestrato dagli inquirenti a uno dei 334 destinatari di misure cautelari nell'ambito dell'operazione "Rinascita-Scott" dei Carabinieri. Il pizzino riporta ladi promozione deglial grado di "Trequartino", uno dei piuù elevati nella gerarchia 'ndranghetista. Il grado, infatti, è inferiore solo a quelli di Padrino e Quartino. Gasparre, Melchiorre e Baldassarre, nella mitologia mafiosa, sono i tre cavalieri che diedero vita alle tre mafie italiane, mafia, camorra e '

IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: La formula per essere affiliati alla #ndrangheta - Agenzia_Italia : La formula per essere affiliati alla #ndrangheta - romanewseu : #Pinamonti supera #Petagna: #Petrachi studia la formula per acquistarlo già a gennaio #ASRoma #Romanewseu… -