Inter pronta a blindare Esposito | il piano dei nerazzurri

(Di giovedì 19 dicembre 2019) L’il gioiellino. Respinti gli assalti del Psg in estate, ora istudiano un nuovo quinquennale L’vuole costruire su Sebastianogran parte del proprio futuro. Il Psg è stato in pressing sul ragazzo già dall’estate, ricevendo una porta sbattuta in faccia da parte della società nerazzurra. Il club, adesso, studia unper blindarlo. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, in questi giorni è previsto un incontro per studiare un nuovo contratto quinquennale per respingere qualsiasi tipo di corteggiamento. Leggi su Calcionews24.com

