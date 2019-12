Inter-Genoa a Pairetto | Fiorentina-Roma dirige Orsato

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Queste le designazioni arbitrali per le partite della 17/a giornata di andata del campionato di Serie A, in programma nel fine serttimana: Atalanta-Milan (domenica 22, ore 12.30): La Penna di(Meli-Fiorito/Mariani; Var: Irrati, Avar: Di Paolo).(domani, ore 20.45):di Schio (Tegoni-Del Giovane/Manganiello; Var: Aureliano, Avar: Schenone).(sabato 21, ore 18):di Nichelino (Colarossi-Gori/Abbattista; Var: Di Bello, Avar: De Meo). Lecce-Bologna (domenica 22, ore 15): Abisso di Palermo (Carbone-Baccini/Baroni; Var: Pasqua, Avar: Preti). Parma-Brescia (domenica 22, ore 15): Fourneau di(Bindoni-Valeriani/Ros; Var: Guida, Avar: Tolfo). Sassuolo-Napoli (domenica 22, ore 20.45): Chiffi di Padova (Liberti-Bresmes/Dionisi; Var: Valeri, Avar: Vivenzi). Torino-Spal (sabato 21, ore 20.45): Fabbri di Ravenna (Di Iorio-Scatragli/Sacchi; Var: ...

