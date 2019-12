Highlights Sampdoria-Juventus 1-2 | video | gol e sintesi Le magie di Dybala e Cristiano

Leggi la notizia su oasport

Nell'anticipo della diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020, laha vinto a Genova battendo laper 1-2. Le reti sono state realizzate da Pauloal 19′ per il vantaggio degli ospiti, da Giovanni Caprari al 35′ per il pareggio dei blucerchiati, e infine daRonaldo al 45′ per il definitivo 1-2 in favore dei bianconeri, che si portano così a 42 punti in classifica in attesa della replica dell'Inter. Lo stesso Caprari è stato espulso al 92′.1-2

