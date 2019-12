Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Brutta disavventura per. La parlamentare di Fratelli d’Italia voleva fare una sorpresa al figlio tornando a casa per cena ma in stazione, presa dalla fretta, hatoe anziché andare a Milano è finita a. È stata lei stessa, ancora seccata per quanto accaduto, a raccontare quanto accaduto su Instagram: “Finisco il lavoro a Roma e decido di fare una sorpresa e tornare a cena a casa, anche perché c’era ospite la fidanzatina di mio figlio. Vado alla stazione e salgo sulper Milano Centrale. Mi sembrava che ci fosse qualcosa di strano, poi vedo la scritta:. Ho chiesto al capose ci fossero fermate prima ma mi ha detto che era diretto”. Non solo, come se non bastasse quelera in forte ritardo, e all’arrivo anon ce ne erano altri in partenza per Milano. L'articoloe ...

ilfattovideo : Daniela Santanchè sbaglia treno e si ritrova a Napoli: “Mi sono sentita male” - Diggio77 : Quando sniffi roba sbagliata... 'Daniela Santanchè racconta la sua disavventura. A Roma prende il treno sbagliato e… - UghettoSuper : -