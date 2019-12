Capodanno 2020 | 10 idee last minute per partire

Leggi la notizia su vanityfair

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Lapponia SvedeseFolgariaMarrakeshRepubblica DominicanaIn campagna, fuori MilanoNew YorkAssisiIn mongolfiera in Val D'AostaAlagnaGardalandBerlinoResort dei sogni ai Tropici, località di montagna per sciare, divertirsi, concedersi qualche lusso, spa in mezzo al verde e silenzio, capitali per dedicarsi un fuga d’arte e assistere agli eventi dipiù spettacolari tra festival e concerti, un’idea per chi vuole sentirsi in vacanza restando vicino alla città, ma anche una meta per chi non ha voglia di fuochi d’artificio e feste comandate: sono le 10 proposte che trovate nella gallery sopra per organizzareun nuovo viaggio per cominciare alla grande ilresta un desiderio di molti: secondo i dati dell‘Osservatorio ASTOI le prenotazioni per le partenze di fine anno per il 2019 sono cresciute del 13% rispetto al 2018, e solo la metà dei ...

DarioNardella : Se vi chiedono “a #Capodanno che fai?” non fatevi trovare impreparati: ecco 20 eventi gratuiti in 20 luoghi diversi… - grignanipage : Grazie a tutti coloro che oggi hanno preso parte alla conferenza stampa per l’uscita del mio nuovo singolo che usci… - mam0rusart : RT @white_al_bum: Melone....io ho....gia ....capito...che a....capodanno....io sparo da solo....i razzi....tu spari.....le seghe....ai....c… -