Aggredisce la compagna e le stacca orecchio a morsi

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La vittima, che in passato aveva già denunciato per stalking il violento compagno, decise di riallacciare la relazione con lui. Durante l'ennesimo litigio, il violento attacco: in preda alla furia, l'uomo le staccò un pezzo dicon un morso Federico Garau  Luoghi: Rimini

isNews_it : Aggredisce e minaccia di morte la compagna, arrestato 30enne - RedazioneTvcity : Torre del Greco, minaccia e aggredisce la compagna e il figlio con un coltello - - almanacco13 : Aggredisce e picchia la compagna: 'se chiami la Polizia ti ammazzo'. Arrestato -