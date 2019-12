Sinisa Mihajilovic e il Natale | la frase sulla famiglia fa commuovere tutti Chapeau!

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La vigilia disi avvicina e con essa anche la voglia di stareinsieme, attorno a un tavolo imbandito. Sarà così anche per il grandeMihajlovic. Il tecnico a poco a poco sta tornando alla vita normale dopo la fase più dura della battaglia contro la leucemia che non è ancora finita. Dopo aver completato il ciclo di cure con il trapianto del midollo, il mister serbo ha ritrovato il suo posto in panchina, togliendosi nell’ultimo turno la soddisfazione di battere l’Atalanta. In occasione della cena didel Bologna, un sorridente Mihajlovic è tornato a parlare della lotta contro la malattia, ringraziandoalla sua maniera per l’affetto ricevuto. In occasione del classico appuntamento della cena diorganizzato dal club,Mihajlovic ha parlato delle sue condizioni di salute. A poco a poco, l’allenatore del Bologna sta cercando di ritrovare la ...

