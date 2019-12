Mertens si allena in palestra Milik | Lozano e Insigne in pole per il Sassuolo

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Driespotrebbe partire dalla panchina anche domenica sera contro il, dopo la gara di sabato scorso col Parma. L’attaccante belga, come riporta il Napoli, “ha svoltomento in” e in questo momento parte sfavorito nelle rotazioni in attacco di Rino Gattuso.dovrebbe partire titolare, conconfermato a sinistra. Mentre a destra salgono le quotazioni dial posto di Callejon. Per il resto, sono fermi ai box Koulibaly e Maksimovic, per cui in difesa la linea è obbligata: pronti Manolas e Luperto al centro, con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. A centrocampo Fabian Ruiz, Allan e Zielinski dovrebbero essere riconfermati. L'articolosiininper ililNapolista.

