Leone Lucia Ferragni è con la nonna | ma i fan non sfugge un dettaglio

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Con un tenero video su Instagram Chiarae Fedez hanno mostrato ai fan il loro piccolomentre era in braccio alla, e ai fan non è sfuggito un particolare.e la“Ma sono identici!” Così in tantissimi hanno commentato la story di Chiara, dove si vede lana (bis, per la precisione) tenere in braccio il piccolo, e giocare insieme a lui con un telefonino. Il piccolo e lahanno lo stesso colore degli occhi, ena è ladi Fedez, non di Chiaracome si potrebbe pensare. In tanti da quando è nato il bambino si sono sbilanciati sul fatto che somigliasse di più alla mamma o al papà, mentre ora sembra chiaro cheabbia ereditato tutto dallapaterna! Visualizza questo post su Instagram Quality time with his great grandma

