F1 | Mondiale 2020 | l’Alfa Romeo fallisce il primo crash-test sulla nuova scocca

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Se l’Alfacontava di mettersi in fretta alle spalle un 2019 che si è rivelato decisamente più deludente del previsto, dovrà suo malgrado attendere ancora qualche settimana. Per quale motivo? Come riportato da motorsport.com, infatti, la scuderia italo-svizzera non ha superato ildella monodel progetto(che prenderà il nome di C39). Una notizia tutt’altro che positiva per l’Alfache ha svolto questi controlli presso il centro CSI Certification&ing di Bollate, Milano. Dopo i primieffettuati direttamente nella propria sede di Hinwil (in Svizzera) che, va detto, avevano dato esiti positivi, il tentativo di certificazione svolto in Italia ha emesso un sorprendente esito negativo. Un risultato che non ha certo fatto stappare lo champagne in casa Alfama che, ad ogni modo, non è del tutto inusuale. Non è la prima ...

