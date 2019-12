CorSport | Il Napoli punta Ricardo Rodriguez per la fascia sinistra

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) C’è da superare il momento di crisi, ma c’è anche da pensare al futuro, in casae allora occhio al mercato che si riapre a gennaio. Ilha necessità di trovare un uomo per ladella difesa, dove c’è solo Mario Rui per ricoprire quel ruolo, in attesa che Ghoulam possa tornare quello di una volta. Il nome che circola adesso, come scrive oggi il Corriere dello Sport è quello di“È indispensabile dare un’occhiata in giro, assumere informazioni, costruirsi una soluzione adeguata come potrebbe esserlo, appena quattro presenze con il Milan – tra Giampaolo e Pioli – ma quarantuno partite nel “diavolo” di Gattuso. Certe storie nascono così, anche attraverso messaggi subliminali che sono già partiti, evuole spazio e minutaggio per non restare fuori dagli Europei: il ...

