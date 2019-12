Carla Bruni | super model | cantautrice | première dame Le foto

Leggi la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il tempo passa ma non si vede. L'ultima sfilata di(che il 23 dicembre compie 52 anni) è stata 20 anni fa,la nell'empireo delle topbellissime e irraggiungibili di Gianni Versace, un Olimpo da poco ricreato in forma di tributo al genio prematuramente scomparso in passerella. Sono stati 20 anni di grandi cambiamenti ed evoluzioni, che hanno vistotrasformarsi anche in talentuosa(l'ultimo album, French Touch è giusto di ottobre), di quelle con una voce riconoscibile alla prima nota e al primo respiro, in madre e addirittura indi Francia. Sempre con l'eleganza che ha segnato ogni suo passo (anche quando portava in defilè le idee più punk di stilisti come Vivienne Westwood). La gallery I 50 anni dila,, (ex)

