Bimba di 5 mesi muore in ospedale | madre insultata perché piange

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)una bambina di 5, laurla il suo dolore, nella sala d’attesa non c’è alcuna solidarieta’, ma solo commenti razzisti. Lo scrive SondrioToday.it e la notizia fa il giro del web. La mattina di sabato scorso, 14 dicembre, la mamma della piccola, una donna nigeriana residente a Sondrio, si era accorta che la piccola non stava bene e non respirava normalmente. Come riportato dall’Ansa, la donna è scesa in strada chiedendo aiuto e ha trovato un uomo che ha portato lei e la piccolina inin auto. Quando sono arrivati al Pronto soccorso dell’civile di Sondrio, però, laera in condizioni disperate e non respirava già da tempo. I medici che l’hanno presa in cura non hanno potuto salvarle la vita. Poco dopo al nosocomio è arrivato anche il papà della neonata, avvisato dalla, e i genitori hanno purtroppo ricevuto la ...

SirDistruggere : Mi dimetto da italiano. - HuffPostItalia : Bimba nigeriana muore a 5 mesi. I pazienti in ospedale alla mamma disperata: 'Zitta scimmia' - CarloCalenda : Per esempio ?@QuartaDim? tu citi questo fatto di cronaca, grave, sul tuo profilo e lo colleghi al PD. Sei in grado… -