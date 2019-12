Un morto nel Frusinate dopo pranzo di Natale Tre vittime a Labico per monossido di

Leggi la notizia su newsmondo

(Di martedì 17 dicembre 2019)difinito in tragedia a Ripi, in provincia di Frosinone. Una persona è morta mentre altre dieci finite in ospedale per intossicazione. RIPI (FROSINONE) –difinito in tragedia a Ripi, in provincia di Frosinone. Circa 300 persone avevano preso parte a questo evento organizzato dal Comune nella giornata di domenica 15 dicembre. Al termine della ricca abbuffata, però, una decina di persone hanno dovuto ricorrere all’intervento del medico per una sospetta intossicazione alimentare. Purtroppo non c’è stato niente da fare per un 87enne, padre dell’ex sindacoper una crisi respiratoria. Sull’episodio è stata aperta un’indagine da parte della Procura per accertare meglio quanto successo. Nel mirino degli inquirenti la ditta di catering che ha organizzato questa cena. Tragedia nel Romano, famiglia morta intossicata ...

