Trono Over | Gemma in lacrime | Juan la sta usando?

(Di martedì 17 dicembre 2019) A Uomini e Donne sarebbe scoppiato un putiferio traLuis eGalgani: a rivelarlo sono le informazioni trapelate durante le registrazioni di Uomini e Donne avvenute il 16 dicembre.inA Uomini e Donne Armando avrebbe portato le prove che incastranoLuis: sarebbe stato il cavaliere infatti a contattare sua sorella, segno di un chiaro interessamento nei suoi confronti. Del resto i sospetti su un suo possibile fidanzamento al di fuori dello show non sono pochi, e tra i fan hanno iniziato a circolare indiscrezioni e indizi. I messaggi lasciati daLuis nella chat sarebbero quindi stati svelati, e tutti avrebbero messo in guardiaGalgani rispetto alle intenzioni del cavaliere nei suoi confronti. Tra gli opinionisti c’è anche chi avrebbe chiesto alla dama se abbia davvero notato un sincero interessamento da parte diLuis nei suoi ...

