TG RDN del 17 12 19

(Di martedì 17 dicembre 2019) ROMA, SOLDATESSA SI SUICIDA IN BAGNO STAZIONE FLAMINIO Roma – Una soldatessa di trent’anni si e’ tolta la vita questa mattina nel bagno della stazione Flaminio della metro A di Roma, sparandosi con l’arma in dotazione. Ad accorgersi di quanto accaduto una collega che era di servizio con lei nell’ambito del pattugliamento delle stazioni per il dispositivo ‘Strade sicure’. Per soccorrere la soldatessa – che era nell’Esercito da cinque anni e aveva prestato servizio nel II Reggimento Pontieri – sono intervenuti i Vigili del fuoco per aprire la porta del bagno, ma per lei ormai non c’era piu’ nulla da fare. ROMA, METRO BARBERINI NON RIAPRE E IL 30 CHIUDE CORNELIA Slitta ancora la riapertura della fermata Barberini della metro A di Roma, che inizialmente doveva essere pronta per Natale. Dopo le ultime verifiche dei ...

