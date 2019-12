Roma | Mancini | «Siamo un gruppo sano e forte col giusto mix»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 dicembre 2019)parla ai canali ufficiali giallorossi: «Il nostro. Sorteggio col Gent? Ci è andata bene» Il difensore della, Gianluca, è intervenuto ai microfoni della tv ufficiale rispondendo alle domande poste sui social. Ecco le parole del giocatore giallorosso, arrivato in estate: «Ho trovato un. C’è un mix di esperti e giovani. Mi sono trovato fin da subito molto bene. Non mi è mai sembrato di cambiare squadra. Gent? Ci è andata bene anche searrivati secondi. Ci potevano capitare squadre forti. Loro hanno vinto il girone, sarà equilibrata. Io a centrocampo? Ho fatto buone partite, c’era emergenza. Ma il merito è stato di tutta la squadra, quando un singolo riesce ad esprimersi in un ruolo non suo tanto merito va dato alla squadra. Avevo in coppia Veretout che correva per due». Leggi su Calcionews24.com

