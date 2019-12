Napoli Sassuolo | Callejon regista? De Laurentiis in attesa di soluzione

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di martedì 17 dicembre 2019) Unatattica da provare.partita della resa dei conti per i partenopei con Gattuso pronto a guidare la squadra che, per un verso o per un altro a Reggio Emilia, deve assolutamente fare risultato. Si disquisisce sulla tattica che ildeve adottare per risolvere gran parte dei suoi problemi. Ognuno, tifoso napoletano e non, è pronto a prescrivere la propria medicina per aiutare un malato quasi terminale quale parrebbe essere il. Da un po’ di tempo abbiamo avviato, noi redattori di forzazzurri.net, una discussione sull’argomento ed è da tanto che, anche nelle discussioni sui social, abbiamo suggerito laplay nel tridente di centrocampo. Si può provare perchè non significa snaturare il gioco dello spagnolo, ma significa metterlo a proprio agio visto che è un ruolo che ha già ricoperto contro il Liverpool nel ...

