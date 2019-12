Napoli | Palmieri | dopo intervento Nas Terme di Agnano toccano il fondo

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– “Con la chiusura dell’area sanitaria avvenutal’dei Nas per le condizioni igieniche insostenibili, ledihanno probabilmente toccato ilin termini di gestione – lo ha dichiarato il Presidente della Commissione Trasparenza del Consiglio Comunale, Domenico. “Un sito termale di interesse turistico, naturalistico, archeologico, che potrebbe costituire la classica gallina dalle uova d’oro per il Comune di, è da anni in un’agonia che si trascina nel disinteresse generale. La società – ha continuato– è stata posta in liquidazione dalla giunta nel 2016 e messa nelle mani di un commissario liquidatore che in pratica non deve dar conto a nessuno della propria attività,che anche il progetto di fitto d’azienda è miseramente fallito con l’immancabile ...

