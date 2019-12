LIVE Brescia-Nanterre 28-28 | EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA | i lombardi subiscono un

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31-31 Chery dall’arco. 31-28 LANSDOWNE, altra tripla dell’americano dopo la transizione. Time-outa metà periodo. 3-2 il conteggio dei falli. 28-28 TRIPLA di Lansdowne, il numero 9 sblocca l’attacco della Leonessa dopo 3’50 del secondo quarto. Questa volta sbaglia dall’arco Butterfield, sul ribaltamento Warner si prende il tiro, solo ferro. Brutto inizio di secondo quarto per la Germani che subisce uno 0-8 e torna sotto. 25-28 Fallo di Abass su Cordinier, 2/2 per il francese dalla lunetta. 25-26 Ancora Butterfield da 3, il parziale di 0-6 è tutto suo. 25-23 Tripla di Butterfield sul contropiede. INIZIA IL SECONDO PERIODO! Top Scorer perTyler Cain: 11 punti, Chery percon 8 punti messi a referto. 25-20 Dallas Moore sbaglia due liberi a tempo scaduto, finisce il primo ...

zazoomnews : LIVE Brescia-Nanterre 10-10 EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA: perfetta parità a metà del primo quarto -… - OA_Sport : LIVE Brescia-Nanterre, EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - zazoomblog : Brescia-Sassuolo il recupero della 7a giornata è live su Sky - #Brescia-Sassuolo #recupero #della -