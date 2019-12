Inchiesta sui morosi della Tari | troupe de Le Iene viene sequestrata

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Luca Sablone La testimonianza choc di Filippo Roma e il suo operatore Fabrizio Arioli: "Non ci fanno uscire da qui, ci stanno trattenendo" Paura per Filippo Roma e Fabrizio Arioli, al momento sequestrati nell'ambasciataCosta d'Avorio in Italia - precisamente in via Guglielmo Saliceto - mentre stavano indagando sui, la tassa sui rifiuti, per proseguire l'sui rifiuti di Roma. Al momento fuori dall'ambasciata ci sono 4 volanti dei carabinieri e 2 autopolizia. Contattato al telefono, l'operatore de Leha fatto sapere: "Ci hanno di fatto sequestrato all’interno dell’ambasciataCosta d’Avorio in Italia, hanno fatto sparire telecamera, microfoni e schede e non ci fanno uscire da qui". A distanza di due ore dal blocco, Arioli ha provato a spiegare ciò che sta accadendo: "Dopo aver visitato una mezza dozzina di rappresentanze ...

