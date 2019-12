Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Ildovrà essere l’anno del recepimentoa direttiva europea sul. L’Italia avrebbe tempo fino ad aprile 2021 per emanare una legge di attuazione, ma il sottosegretario all’Andrea Martella ha già fatto sapere che si stringeranno i tempi e che al più presto il tema sarà prioritario nell’agenda’esecutivo. Occorre, infatti, stabilire al più presto regole certe per i colossi del web che indicizzano prodottili e opere creative sulle loro piattaforme. Essi dovranno, in base alla legge europea, stipulare accordi con i produttori di quei contenuti e riconoscere loro un compenso, con modalità che tuttavia sono tutte da definire. Inoltre, dovranno predisporre dei filtri antipirateria, al fine di contenere lo sfruttamento selvaggio di articoli, brani musicali, film e file audio-video ...

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Copyright e rilancio dell'editoria priorità del 2020 - HuffPostItalia : Copyright e rilancio dell'editoria priorità del 2020 -