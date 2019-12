Cedolare secca | con la tassazione progressiva ora si potrà combattere la precarietà

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Nell’ambito della legge di bilancio ha fatto molto discutere la mancata proroga dellaper i proprietari di immobili di categoria catastale C/1, quindi negozi e botteghe, ovvero locali per attività commerciali per vendita o rivendita di prodotti di superficie fino a 600 mq escluse le pertinenze. La relazione tecnica alla legge di bilancio 2019 affermava che tale misura – per i soli contratti di locazione per locali accatastati C/1 stipulati nel 2019 – avrebbe comportato, considerando un’aliquota marginale Irpef del 35%, una variazione di gettito Irpef di competenza annua pari a -321,9 milioni di euro e una perdita di gettito di -18,4 e -7 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale e di -19,4 milioni di euro di imposta di registro e bollo, per una variazione complessiva di gettito di competenza annua, tenuto conto anche delle entrate, di ...

