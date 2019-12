Basket | EuroCup 2019-2020 | tutte le italiane alle Top 16 | un en plein raro e importante

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Virtus Bologna, Reyer Venezia, AquilaTrento e Leonessa Bresciaalla seconda fase, le Top 16, di. Un obiettivo che a inizio stagione pareva difficile, e che invece si è realizzato grazie al primo posto di emiliani e lagunari evittorie nell’ultimo turno di trentini e lombardi. Era dalla stagione 2017-2018 che non si verificava un’evenienza simile: allora, però, le partecipanti all’erano tre, e cioè ancora Trento, Torino e Reggio Emilia, con quest’ultima che si sarebbe poi spinta fino in semifinale trascinata da Amedeo Della Vnella sua ultima stagione in casa Reggiana. Per le altre, invece, il cammino si concluse proprio alla seconda fase, con il terzo posto nei rispettivi gironi. Per ritrovare quattroin grado di superare la prima fase della seconda Coppa europea bisogna risalire alla prima edizione della stessa, allora ...

