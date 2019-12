As | Barcellona esame finale per Fabian Ruiz | ma per i catalani non è più una priorità

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il 25 febbraio, mentre tutta la luce cadrà sulla sfida a distanza temporale tra Messi e Maradona, al San Paolo andrà in scena un piccoloparallelo a Napoli-: l’di ingresso dinella Liga. Lo scrive As. Secondo il quotidiano spagnolo quella sarà la definitiva “messa in mostra” del “miglior giocatore dell’ultimo campionato europeo Under 21”, ormai al centro di un’asta trae Real Madrid. Secondo As “il Barça voleva prenderlo già nella primavera del 2018 ed è ancora oggi sul radar del club catalano. E c’è chi si rammarica di non averlo fatto firmare allora. Per 30 milioni di euro sarebbe stato del”. Invece “è volato a Napoli ed ora ha raddoppiato il suo valore (transfermarkt lo valuta a 60 milioni di euro)”, e il suo destino è nelle mani di Aurelio de Laurentiis, ...

