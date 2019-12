Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Oggi più di sempre,riguardano tutti i rami della società. Turismo,inclusi: «A dire la verità - esordisce il tre stelle Michelin di Senigallia Mauro Uliassi - la cucina nasce come esempio di economia circolare. La prima cosa che ti viene insegnata è come utilizzare ogni parte dell’ingrediente e quel che resta del giorno prima. Purtroppo però la nostra epoca è quella del consumismo ad ogni costo sostenuto dallo spreco sistematico di risorse. La gente compra di continuo cose inutili alimentando montagne di mondezza, isole di plastica negli oceani, procedure tossiche. In altre parole abbiamo la cacca fin sopra i capelli». Almeno quella è organica mentre il 38 percento dei gas serra mondiali rilasciati dagli allevamenti intensivi (contro il 14% de settore ...

HuffPostItalia : Recupero a salvaguardia: i modelli virtuosi in ristorazione e hotellerie - cercasicasait : Regali sostenibili e digital detox, questi i trend del Natale 2019: Salvaguardia dell'ambiente e recupero delle rel… -