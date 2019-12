Programmi TV di stasera | lunedì 16 dicembre 2019 Su Rai3 a «Report» inchieste su

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Sigfrido Ranucci Rai1, ore 21.25: Ognuno è perfetto – 1^Tv Fiction di Giacomo Campiotti del, con Edoardo Leo, Cristiana Capotondi, Nicole Grimaudo, Piera degli Esposti, Gabriele Di Bello, Alice De Carlo, Aldo Arturo Pavesi. Primo episodio: Stanco dell’ennesimo tirocinio, Rick, un ragazzo down, vuole un lavoro vero. Grazie ad un incontro fortunato, viene assunto nel reparto packaging di una prestigiosa fabbrica di cioccolato di Torino, dove trova, tra i suoi colleghi, Tina, ragazza down di origini albanesi, con la quale c’è subito una forte intesa. Secondo episodio: Nonostante qualche iniziale esitazione, sboccia finalmente l’amore tra Rick e Tina. Rick è sempre più felice e si mostra persino sereno rispetto alla separazione dei genitori. Per un’occasione professionale, infatti, Alessia parte per San Diego. Miriam nel frattempo combatte nel cda con una ...

