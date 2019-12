Matrix 4 | uno spoiler ha svelato come Neo e Trinity faranno ritorno?

Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Neo ein, adesso unoavrebbe anticipatosarà possibile rivederli nel nuovo capitolo della saga futuristica. Unosu4 avrebbe anticipatoNeo enella saga dopo la sorte toccata loro inRevolution, terzo e ultimo capitolo della trilogia che adesso sta per farecon un nuovo capitolo. Secondo We Got This Covered una fonte vicina alla produzione avrebbe anticipato uno snodo narrativo di The4 che spiegherebbe ildi Neo e. Alla fine diRevolutions, Neo esono morti, ma a quanto pare il quarto capitolo rivelerà che i loro cervelli sono stati uploadati nella Matrice prima della loro morte così possono vivere ...

