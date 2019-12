Lazio | Jony | «Scudetto? Lottiamo per la Champions» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il centrocampista dellaha commentato in zona mista la vittoria ottenuta in casa del Cagliari –Lastrappa tre punti nel finale a Cagliari e prosegue la corsa a Juventus e Inter. Un successo arrivato grazie alle reti di Luis Alberto e Felipe Caicedo, ma anche grazie al contributo di. Il centrocampista è entrato nella ripresa e ha offerto l’assist per il gol decisivo della punta biancoceleste: «? No,per laLeague», ha dettoin zona mista. Leggi su Calcionews24.com

