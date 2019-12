Lando Buzzanca contro i figli | “Invidiosi | vogliono farmi passare per rimbambito”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il contenzioso dei vip relativamente ai patrimoni familiari si discute tendenzialmente in tre sedi: i tribunali, lo studio di Barbara d’Urso e il settimanale DiPiù (non necessariamente in quest’ordine).è già stato in udienza lo scorso 14 novembre e la pratica è già finita più volte a Pomeriggio Cinque. Adesso, il nuovo episodio della saga dei Merlo, arriva dal tabloid fondato da Sandro Mayer. “Non merito di finire così” L’ultimo twist a cui ci eravamo fermati era la richiesta, da parte deidi, di affiancare al padre un amministratore che aiuti l’attore ad amministrare i suoi beni., infatti, secondo i, non sarebbe in grado di provvedere da solo alle esigenze amministrative ed economico. Altro fatto utile al contesto – a margine, ma neanche troppo – è la relazione dell’84ennecon Francesca Della Valle, una donna più giovane ...

DaSiracusa : RT @ioconsigliere: per par condicio va detto che anche la dx ha artisti di peso, vedi Lando Buzzanca #propagandalive - ioconsigliere : per par condicio va detto che anche la dx ha artisti di peso, vedi Lando Buzzanca #propagandalive - russ_alexx : @nerosunero @fulvioabbate @ilriformista Quello era più Lando Buzzanca forse -