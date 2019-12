Joao Felix | «Io alla Juventus? Mi piacerebbe giocare con Ronaldo in un club»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Le dichiarazioni di, giovane stella in forza all’Atletico Madrid vincitore del Premio Golden Boy 2019, attaccante dell’Atletico Madrid e vincitore del Premio Golden Boy 2019, ha parlato nel corso della cerimonia di premiazione. Ecco le parole del giovane lusitano. «Grande anno per me al Benfica e al Madrid, è andato tutto bene. Cosa mi ha detto? E’ molto carino con me, mi fa sempre molti complimenti. E’ un idolo per me. Lo è sempre stato col Portogallo, ora divide lo spogliatoio con me. E’ qualcosa di incredibile. Liverpool agli ottavi di Champions League? Non ci sono favorite nelle partite di Champions, sarà molto difficile. Faremo di tutto per passare il turno. Futurodopo il Golden Boy come de Ligt? Nessuno conosce il futuro. Mi piaceconin Nazionale, micon lui anche in ...

gilnar76 : Joao Felix vince il Golden Boy 2019: è il successore di De Ligt #AllianzStadium #Bianconeri #Continassa… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: LIVE TJ - Golden Boy 2019, vince Joao Felix. Paratici: 'Lione? Un mezzo sorriso'. Jorge Mendes: 'Un'ingiustizia il Pallo… - LAROMA24 : Golden Boy 2019: premio assegnato a Joao Felix. 'Best Italian Girl U21' alla giallorossa Greggi #AsRoma -