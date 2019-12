Inter-Ludogorets | date andata e ritorno | programma | orari e tv Europa League 2020

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L’affronterà ilnei sedicesimi di finale dell’, i nerazzurri sono stati molto fortunati nel sorteggio del primo turno a eliminazione diretta della seconda competizione europea per importanza. La capolista della Serie A, retrocessa dalla Championsdove non è riuscita a farsi strada, se la dovrà vedere con la compagine bulgara: si tratta di un avversario sulla carta modesto e ampiamente alla portata dei ragazzi di Antonio Conte che partiranno con tutti i favori del pronostico e che andranno a caccia della qualificazione agli ottavi di finale. I meneghini sperano di essere in lotta per lo scudetto a fine febbraio quando andrà in scena il doppio confrontoma non dovranno sminuire l’impegno continentale perché ci sono tutte le carte in regola per proseguire la propria avventura e provare ad affrontare in fondo. Il ...

tancredipalmeri : Ludogorets-Inter, è andata di lusso all’Inter - Eurosport_IT : EUROPA LEAGUE: ECCO LE AVVERSARIE DELLE ITALIANE ???? L'Inter sfiderà il Ludogorets, la Roma pesca il Gent ???… - UgoBaroni : RT @RaiNews: #EuropaLeaguedraw Positivo il sorteggio per le due italiane ancora in corsa: i bulgari del Ludogorets sono gli avversari dell… -