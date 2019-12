In India ci sono stati intensi scontri dopo l’approvazione di una controversa legge per

Leggi la notizia su ilpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Sei personemorte e più di 100state ferite in, nel quinto giorno di proteste contro l’approvazione da parte del parlamentono di unache dovrebbe facilitare la regolarizzazione degli immigrati non musulmani provenienti da Pakistan,

Carmela_oltre : RT @radio3mondo: E mentre si parla di vertici, #Impeachment ed elezioni, le piazze del mondo sono in fiamme: in India le strade piene contr… - 16061948 : @Agenzia_Ansa È stato un fallimento, decideranno ????, ????, India ???? i nostri sono semplicemente rutti! - Axen0s : @andrewamonti @HamannJacobi Sì quelli sono nati in india, comunque io parlavo di oggi... -