Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Boris Johnson con il successo alle ultime elezioni ipoteca un lungo contratto d’affitto per la residenza del primo ministro del Regno Unito. Niente sfratto per l’inquilino din.10 che, invece, ottiene l’investitura per procedere, speditamente alla Brexit.Per un divorzio con Bruxelles che quasi certamente avrà una ricaduta sul programma di politiche ambientali del futuro esecutivo britannico. Da Londra non si allontana quindi solo un Continente, ma 40 anni di politica, quella delle stringenti legislazioni europee vigenti in materia di rispetto ambientale.Le prossime scelte verdi del Regno Unito saranno il risultato di una partita giocata in tutt’altro campo,degli accordi commerciali con l’Europa. Con la Brexit cade ogni obbligo giuridico sul rispetto degli standard ambientali, dal controllo del livello di emissioni inquinanti ...

HuffPostItalia : Il giardino di Downing Street è sempre più simile a quello della Casa Bianca -