Il film di Ni No Kuni arriverà su Netflix a gennaio

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ni No: La Minaccia della Strega Cinerea è stato pubblicato anche su Nintendo Switch, come porting della versione per PlayStation 3. Insieme a Yo-kai Watch e al professor Layton, è un'IP importante per lo sviluppatore Level-5 e in Giappone è stato pubblicato unall'inizio di quest'anno.A quanto pare però ilsul catalogo dia partire dal 162020, con somma gioia dei fan occidentali della serie. Attualmente si parla del catalogo americano, ma è probabile che ilarrivi anche in Italia.Ilè stato diretto da Yoshiyuki Momose, un animatore che ha lavorato per Studio Ghibli e le musiche sono state composte dallo stimato collaboratore di lunga data dello studio Joe Hisaishi. IlNi noparla dei liceali Yuu e Haru che viaggiano in un altro mondo per salvare la ragazza di Haru, Kotona. Le cose si complicano quando viene rivelato che ...

