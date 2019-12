Leggi la notizia su agi

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Un tumoredi ben 20 chili è statoa una donna all'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti (BA), dove è stato effettuato con successo l'intervento chirurgico particolarmente delicato di citoriduzione addominale. La paziente è una giovane donna giunta all'attenzione dell'ambulatorio correlato per distensione e "senso di peso addominale" da diversi mesi. I medici dell'ospedale hanno immediatamente eseguito una TAC che ha messo in evidenza una voluminosa massa addominale. In considerazione di tale quadro clinico la paziente è stata sottoposta a un particolare intervento chirurgico, con asportazione di un tumoredi grandi proporzioni che ha raggiunto il peso addirittura di 20 chilogrammi. L'intervento è stato eseguito dal Dott. Vito Carone e dal Dott. Luca Leone, entrambi della U.O.S.D. di Ginecologia Oncologica diretta dal Dott. ...

News24Italy : #È stato asportato un cancro ovarico di 20 kg -