Benevento | due scosse di terremoto e Mastella chiude le scuole

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Duedidi magnitudo 3.1 e 3.6 sono state avvertite alle 9,08 ae in molti comuni vicini. E’ scattato immediatamente il piano di evacuazione in moltee per gli uffici del tribunale, dove sono state sospese le udienze appena iniziate. Molta gente si e’ riversata in strada anche a Ceppaloni e a San Lucio Del Sannio, dove ilsi sta facendo sentire ormai da alcune settimane, dopo lepiu’ forti del 25 novembre scorso. Il sindaco diClemente, d’intesa con la prefettura e con la Protezione Civile, ha disposto l’immediata chiusura dellee degli edifici pubblici a eccezione dei servizi e delle strutture emergenziali necessarie per la gestione degli interventi. Alle 10:15 e’ prevista la riunione del Centro Operativo Comunale presso il comando della polizia municipale. Altri sindaci ...

