Autobus dirottato | bimbi sotto choc | Hanno paura dei coltelli

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Rosa Scognamiglio "Mia figlia ha gli incubi di notte e non vuole vedere che usiamo i". I genitori deisequestrati sull'a San Donato Milanese testimoniano nel processo contro Ousseynou, il senegalese accusato per la strage Incubi, fobie e ansie notturne. Sono gli strascichi deisequestrati sul bus che fu, e poi dato alle fiamme, da Ousseynou Sy, 47enne senegalese, lo scorso 20 marzo. Quest'oggi, davanti alla corte d'Assise di Milano, i genitori delle piccole vittime,testimoniato contro il nordafricano accusato di sequestro di persona, strage e incendio. Terrore allo stato puro. Sono trascorsi mesi dalla terribile circostanza ma non abbastanza per dimenticare quella devastante sensazione di essere ad un passo dalla morte. Perché sì, la follia di Ousseynou Sy è stata tale da far presagire un infanticidio di massa, un attentato per ...

Notiziedi_it : Autobus dirottato, lo choc dei bambini e le loro fobie: «Ha visto una fascetta da elettricista e ha pianto» - Profilo3Marco : RT @Corriere: Il bus dirottato e le fobie dei bimbi «In casa non usiamo più coltelli» - Corriere : Il bus dirottato e le fobie dei bimbi «In casa non usiamo più coltelli» -