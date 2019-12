Accadde oggi | 16 dicembre 1899 | nasce il Milan | una delle squadre più vincenti di sempre

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L’Associazione Calcio, meglio nota come, essendo nata il 16, compie120 anni. E’ tra i club più importanti in Italia e nel mondo per storia e numero di trofei. Non per niente è la terza squadra più titolata al mondo per quanto riguarda le vittorie in ambito internazionale (18 titoli), a pari merito con Boca Juniors e Independiente e dietro solo a Real Madrid e Al-Ahly. Con 7 successi, è la seconda squadra in Europa per numero di Coppe Campioni/Champions League conquistate e con 18 vittorie è la seconda squadra in Italia per numero di Scudetti, a pari merito con l’Inter e dietro solo alla Juventus. Ila ridosso del ‘900, sotto la denominazione diFootball & Cricket Club, da un gruppo di italiani e inglesi. I colori scelti furono da subito il rosso e il nero, i colori del diavolo: il primo come il fuoco e il secondo come la paura ...

