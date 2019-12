10 biglietti di auguri per veri nerd

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Natale si avvicina e quello che non deve mancare, prima ancora del regalo, è il biglietto d’. Perché è il pensiero che conta. Per un pensiero in formato, perfetto da rivolgere agli amici più geek e amanti di videogame & Co., abbiamo selezionato la top ten di Christmas cards originali. Dal biglietto con il bastoncino di zucchero fatto di mattoncini Lego (più dolce dello zucchero stesso) a quello in cui Santa Claus diventa Thanta Claus, interpretato da Thanos della Marvel in abiti natalizi, troverete le chicche più succulente per palati. A volte così azzeccate da rendere superfluo il pacchetto, fidatevi! Sfogliate la nostra gallery per scoprire i 10didi Natale pere geek. 10diperWired.

