Sardine | Non faremo un partito

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 15 dicembre 2019) “Nonun, non ci sarà una candidatura. Continueremo a riempire le piazze e a lanciare i nostri messaggi di antifascismo, antirazzismo, contro l’odio verbale e per arginare Salvini, diciamolo chiaramente. Sicuramente appoggeremo la sinistra, ognuno nella sua libertà”. Lo ha detto Grazia De Sario, attivista delle, al termine della riunione con i 150 attivisti del movimento che questa mattina si sono riuniti nel centro culturale romano Spintime Labs, alle telecamere di RaiNews24. “Tutte le decisioni le prenderemo insieme”, aggiunge.

