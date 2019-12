Renzi come Salvini | parla di Nutella sui social L’ironia in rete | “Più che politici

Leggi la notizia su tpi

(Di domenica 15 dicembre 2019)disfidaa colpi di. Dopo la trovatadell’ex segretario Lega, che ha criticato laper approfittare dell’algoritmo di Facebook e diventare più visibile tra gli utenti impegnati ere degli introvabilibiscuits, anche il leader di Italia Viva interviene sul tema. E tweetta una foto dei biscotti chedi. “E finalmente si provano iBiscuits. Per me tanta roba”, scrivesu twitter. Indignazione tra il pubblico, che si lamenta del fatto che i leader non abbiano niente di meglio da fare chere di. “Quando un giorno racconteremo ai nostri nipoti che negli anni ’20 la comunicazione politica consisteva in sfidetra foodblogger a colpi di ‘buon appetito amici, alla faccia dei rosiconi’ e ‘finalmente si provano ...

