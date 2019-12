Le sardine lanciano il nuovo programma dopo la riunione nazionale “Noi un partito?

Leggi la notizia su tpi

(Di domenica 15 dicembre 2019), ile le nuove iniziative A poche ore dalla conclusione della primadel movimento delle, lo staff precisa in un post Facebook i contenuti dell’incontro e ild’iniziative che saranno organizzate a partire dal mese di gennaio. “Il nostro prossimo passo è tornare sui territori. Con iniziative che saranno realizzate in tutte le regioni d’Italia, liberando la creatività, valorizzando l’arte, favorendo l’interazione fisica fra i corpi”, annunciano lenel post condiviso sulla Pagina 6.000. “Decine di iniziative a partire dal mese di gennaio,che si saranno concluse le attività nelle piazze già in calendario. Sarà dedicata una particolare attenzione alle prossime elezioni in Calabria e, soprattutto, in Emilia Romagna, dove è nato il fenomeno sociale delle”. “Nel corso ...

