La Roma batte la Spal 3-1 e si porta a più undici sul Napoli

(Di domenica 15 dicembre 2019) Il quarto posto si allontana sempre di più. Dopo sedici giornate, ilhapunti di distanza dalla zona Champions League. Laha battuto in rimonta lae si èta a quota 32, in attesa di Cagliari-Lazio in programma domani sera. La squadra di Fonseca ha vinto 3-1 contro gli ultimi in classifica. Il primo tempo si è concluso 0-1 con un calcio di rigore realizzato da Petagna. Nella ripresa, pareggio su autorete provocato da Pellegrini, poi il tradizionale rigore di Perotti (c’era per fallo su Dzeko) e infine il 3-1 di Mkhitaryan su assist di Florenzi che ha giocato titolare. Per la squadra di Fonseca quarta vittoria consecutiva casalinga in campionato. Al momento, laha 32 punti, è quarta a un punto dalla Lazio e con tre punti di vantaggio sul Cagliari. L’Atalanta, sconfitta oggi a Bologna, resta sesta a 28 punti. Ilè ottavo a 21 punti, a ...

