John Bercow | chi è l’ex speaker della Camera dei Comuni del Regno Unito

Leggi la notizia su viagginews

(Di domenica 15 dicembre 2019), 56enne exdel Parlamento britannico, è un personaggio davvero sui generis. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui., 56 anni, esponente politico del Partito conservatore ed exdel Parlamento britannico, è diventato piuttosto famoso negli ultimi tempi anche fuori dal… L'articolo, chi è l’exdeidelè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

chetempochefa : Ecco i protagonisti della 12° puntata di #CTCF: ?? Roberto Benigni ?? Matteo Garrone ?? John Bercow ??… - chetempochefa : ?? All’indomani delle elezioni nel Regno Unito, John Bercow, per 10 anni Speaker della Camera dei Comuni fino allo s… - chetempochefa : ?? Stasera non perdetevi l'intervista di @fabfazio a John Bercow, per 10 anni Speaker della Camera dei Comuni fino a… -