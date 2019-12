DIRETTA Sicula Leonzio Reggina | risultato 1-1 | streaming tv | Scardina | poi Denis!

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di domenica 15 dicembre 2019)video tv: orario, quote, probabili formazioni eindella gara di Serie C, girone C

sicula_a_Fi : RT @TizianoFerro: Vai Fiore! Ci si vede domani sera, mercoledì 11 in diretta dalle 20.35. @RaiPlay @Fiorello #fiorello #vivaraiplay #accet… - sicula_a_Fi : RT @TgrRaiToscana: Scossa di #Terremoto a #Firenze e provincia. Verifiche in corso da parte della protezione civile, ma ci sarebbero danni… -