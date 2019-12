CorMez | Gattuso tiene lontani gli alibi e certifica a suo modo che Ancelotti non era

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 dicembre 2019) “Una serata di follia, un’altra evidentemente”. E’ quanto scrive Monica Scozzafava sul Corriere del Mezzogiorno parlando dell’esordio con sconfitta disulla panchina del Napoli. “capitan Insigne (finchè è rimasto in campo) ha fatto una delle peggiori prestazioni e a Zielinski nel finale gli capita pure di scivolare, Gervinho approfitta e mette a segno il gol della vittoria del Parma”. La squadra è in piena crisi, dovuta all’ansia da prestazione. “La voglia di strafare, stavolta, si rivela un boomerang cui adesso bisognerà assolutamente porre rimedio”. Nel post partita,ha riconosciuto il problema mentale della squadra facendo una “diagnosi, puntuale, per un malessere che si protrae da tempo”. Dovrà trovare in fretta una cura, perché la classifica diventa preoccupante. “E poi c’è un modulo da rivedere ...

