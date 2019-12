Calciomercato Roma | idea Castagne per sostituire Florenzi

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019), spunta l’dall’Atalanta perunsempre più ai margini del progetto Lasi guarda intorno in cerca di qualche affare di mercato. Con un’attenzione particolare alle corsie esterne, dovepare – a tutti gli effetti – ai margini del progetto tecnico di Fonseca. Il club giallorosso, così, avrebbe messo gli occhi – secondo La Gazzetta dello Sport – sudell’Atalanta. E’ il suo il profilo in pole position per. Leggi su Calcionews24.com

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Roma, se parte #Kalinic occhio a #Petagna come vice-Dzeko - LAROMA24 : Calciomercato Roma, Fiorentina forti su Kalinic e Florenzi: per il terzino c'è la possibilità del trasferimento a t… - forzaroma : Mercato Roma, la #Fiorentina punta #Florenzi e #Kalinic #ASRoma -