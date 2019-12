«Vorrei scrivere ballate e poi duettare con Mengoni e Ultimo»

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 14 dicembre 2019) Ferruccio Gattuso La 17enne vincitrice di «X Factor»: «Quando arrivi in finale pensi che forse ce la farai...» Ferruccio Gattuso Sofia e gli altri, il giorno dopo la finalissima. Con gli occhi quieti della stanchezza per uno show, quello dell'altra sera al Forum di Assago, che potranno ripetere da protagonisti solo se le loro carriere prenderanno davvero il volo. Occhi forse un po' più saggi di quando sono entrati nella luminosa ma anche dura macchina di X Factor, perché la marcia forzata a colpi di eliminazioni lascia il segno. Poi, naturalmente, conta arrivare lì, sul megapalco della finale: alzare il trofeo a X è solo un di più, le edizioni passate (siamo alla tredicesima) hanno dimostrato che si può diventare professionisti, vivere di musica, senza il titolo di vincitore. E a proposito di tredicesima edizione, non è un mistero che il re dei talent show musicali cominci ad ...

